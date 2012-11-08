В Киеве появился мурал, посвященный вокалисту Linkin Park

Новый мурал находится на Академгородке.

В Киеве появился мурал, на котором изображен вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.

Об этом сообщается в группе "Святошинский район — Киев Тайм", пишет Сегодня.

Новый мурал находится на Академгородке по адресу улица Палладина, 22 (во дворе дома).

Популярный рокер, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил суицид 20-го июля.

Его тело нашли в доме в Палос Вердес Эстейтс, Калифорния.

Напомним, итальянский художник создал мурал на стене Кременчугской колонии.