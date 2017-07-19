Итальянский художник создал мурал на стене Кременчугской колонии

Итальянский уличный художник Millo создал мотивирующий мурал на стене Кременчугской воспитательной колонии и дал ему название "Power of Imagination" или "Сила воображения".

Об этом пишет golos.ua.

Обычно главными героями работ художника являются дружественные жители городов в своей привычной обстановке, изображенные в довольно ироничной форме. В его работах хорошо прослеживаются человеческие чувства, которые Millo изображает с помощью неожиданных вещей. Millo создал мурал "Сила воображения" в своей уникальной черно-белой стилистике с яркими цветными деталями. Главный герой — парень, сидящий в собственноручно построенном деревянном самолете, акцентируя внимание на том, что детское воображение не имеет границ и в ней каждый может быть кем угодно, будь-то пилотом, разработчиком самолетов или астронавтом.

"Сила воображения" — мой новый мурал на детской воспитательной колонии, созданный для проекта Mural Social Club: Back to School!Сила воображения — это ключ к бесконечности мечты, способствующей развитию нашего собственного творческого потенциала. Сила воображения — это та сила, которая побуждает нас воплощать свои личные мечты и доверять жизненным возможностям. Я создал этот мурал с целью предоставить надежду и силы всем тем, кто оставляет позади тяжелый путь", — комментирует Millo свою работу.

Проект "Back to School" стремится привнести в повседневность воспитанников колонии больше ярких цветов через уличное искусство, ведь произведения искусства, особенно те, что созданы всемирно известными художниками, побуждают к развитию собственного потенциала как в рисовании, так и в другой деятельности.

Напомним, на Подоле разгорелся скандал из-за мурала, который начал рисовать художник из Бразилии.