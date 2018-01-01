В Москве экстренно госпитализировали Иосифа Кобзона - СМИ

У певца диагностировали проблемы с сердцем.

Иосиф Кобзон попал в больницу УНИАН

Народный артист России, легенда советской эстрады и депутата Госдумы РФ Иосиф Кобзон из-за проблем с сердцем был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - сообщает Telegram-канал 112.

Подробности госпитализации пока публично не обнародованы.

Напомним, ранее уже появлялась информация о госпитализации певца, однако он заявил, что здоров и "недавно головой быка убил".

Как известно, более 10 лет назад врачи диагностировали у Иосифа Кобзона рак предстательной железы, певец прошел множество сеансов химиотерапии.