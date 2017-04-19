Кобзон утверждает, что здоров: "недавно головой быка убил"

В Москве российский певец и депутат Иосиф Кобзон попал в больницу из-за осложнения после тяжелого заболевания, его прооперировали.

Об этом пишет life.ru.

Позже РИА Новости исполнитель сказал, что он здоров и "недавно головой быка убил".

"Сейчас известный артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей", — говорится в статье издания.

Напомним, более 10 лет назад врачи диагностировали у Иосифа Кобзона рак предстательной железы, певец прошел множество сеансов химиотерапии. В конце 2016-го из-за состояния здоровья он не смог принять участие в концерте "Еврейские песни" Аллы Рид.