В Москве в ДТП погиб актер сериала "Физрук"

Телезрители не могут поверить во внезапную смерть артиста.

Егор Клинаев Скриншот

18-летний российский актер Егор Клинаев, который стал известным после премьеры третьего сезона, погиб в результате массового ДТП в Москве в ночь на 27 сентября.

Об этом пишет starhit.

Как стало известно представителям СМИ, около трех часов утра молодой человек, управлявший автомобилем "Тойота Марк-2", стал свидетелем аварии, произошедшей на МКАД. Артист увидел, что столкнулись три машины — "Газель", "Шкода Октавия" и ВАЗ 2110. Обеспокоенный Егор решил спросить, не нужна ли водителям помощь. Клинаев вышел из машины и присоединился к обсуждению происшествия. Вместе с молодым человеком остановился и водитель "Деу Нексии", который тоже намеревался разобраться в ситуации.

Тем временем водитель "Хонда Аккорд" не заметил аварии. По информации журналистов, он сначала сбил трех человек, в числе которых оказался Клинаев, а затем протаранил "Шкоду Октавию". В результате ее отбросило дальше на дорогу, и машина столкнулась с "Тойотой". Потерявшая контроль "Хонда Аккорд" продолжила движение и совершила наезд на два других автомобиля.

Допис, поширений Egor Klinaev (@klinaev_egor) Кві 1, 2017 о 1:42 PDT

Егор Клинаев скончался на месте происшествия. Телезрители не могут поверить во внезапную смерть артиста, который подавал большие надежды. Они соболезнуют его родным и близким.

Допис, поширений Egor Klinaev (@klinaev_egor) Лют 16, 2017 о 2:43 PST

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года. В детстве он был одним из участников ансамбля "Непоседы". Егор начал сниматься в кино в возрасте тринадцати лет. Дебютом Клинаева стал фильм "Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом", в котором также были задействованы Кирилл Кяро, Агриппина Стеклова, Александр Вдовин и Ольга Волкова. Всего на счету Клинаева порядка 19 работ в разных проектах, в том числе в сериалах "Физрук", "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" и "Дельта".

Напомним, в Испании форвард "Реала" попал в ДТП.