Вера Брежнева хочет родить еще одного ребенка

Экс-виагрянка рассказала о том, что она строгая, но любящая мама.

Вера Брежнева Instagram

35-летняя певица Вера Брежнева в недавнем интервью сообщила о своем желании родить еще одного ребенка.

Об этом пишет Peopletalk.ru.

Экс-виагрянка рассказала о том, что она строгая, но любящая мама.

Певица не против родить третьего ребенка и снова познать все прелести беременности. Брежнева рассказала, откуда у нее взялось желание родить еще одного малыша.

"У меня сейчас уже есть двое, но я хочу, чтобы было больше. Потому что сама родилась в большой семье, нас было четверо, и нам было абсолютно комфортно — даже при отсутствии финансовых возможностей. Мы росли очень дружно, нам прививали правильные ценности. Вообще считаю, что в большой семье формирование и воспитание детей идет правильнее, ребенок сразу растет в социуме, в компании хоть и родных, но других людей. Иногда мне кажется, что, будучи единственным в семье, ребенок растет эгоистом. Сонечке уже 16. Еще пара лет, еще вот-вот — и она улетит из-под родительского крылышка. Иногда я думаю: Как это, неужели Сара будет одна? Тогда я хочу еще!" — призналась Вера.

Отметим, что у Веры Брежневой двое дочерей — 16-летняя Соня от украинского политика Виталия Войченко и семилетняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. На данный момент певица замужем за Константином Меладзе, но общих детей у них нет.

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) Сер 15, 2017 о 10:27 PDT

Напомним, Вера Брежнева показала всех внуков своей мамы.