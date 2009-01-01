Волочкова заговорила о рождении сына

Настя и вовсе заговорила о желании родить ребенка.

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Помнится, когда Анастасия Волочкова играла в спектакле с Саидом Баговым, она признавалась в романе с ним, а теперь очередь дошла до Ильи Соколовского.

Об этом пишет paparazzi.

Анастасия играет с ним в антрепризном спектакле "Леди" и с некоторых пор выкладывает достаточно пикантные фотографии с ним.

А в комментариях к одной из последней она даже написала: "Черное-белое…Шах-мат... Наши чувства-безграничны... Ваши фантазии, скорее всего, тоже....".

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А на днях Настя и вовсе заговорила о желании родить ребенка. Взяв на руки сына своей подруги, Волочкова призналась, что сделано это было намерено, поскольку она хочет родить сына. "Я и 6 детей моей подруги Жени. Единственная девочка-моя крестница Ева-Мария. Но на руки Женя дала мне Елисея, потому что родить я хочу сына", — написала балерина.

Не иначе, Анастасия положила глаз на Илью. Правда, по некоторым данным он женат и воспитывает сына, но кого это когда останавливало.

Напомним, Волочкова показала грудь в прозрачном топе.