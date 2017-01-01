Воспаление и сепсис. Стала известна причина серьезной болезни Табакова

Серьезный воспалительный процесс был спровоцирован установленными актеру зубными имплантами.

Стала известна причина серьезной болезни Табакова Скриншот видео с youtube.com

Воспалительный процесс, поразивший народного артиста СССР Олега Табакова стал следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник.

По информации "Комсомольской правды", серьезный воспалительный процесс был спровоцирован установленными актеру зубными имплантами. Врачи клиники, где лечатся многие театральные деятели, не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.

Ранее в декабре сообщалось, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому. Отмечалось, что актер практически никого не узнавал. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Напомним, ранее сообщалось, что Табаков в сознании, но никого не узнает.