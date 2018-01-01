"Все дороги ведут в Москву". Молодая мать Светлана Лобода "рванула" на вручение музыкальной премии в РФ: фото

Как видим, материнство и нужды музыкальной карьеры стыкуются очень и очень плохо.

Светлана Лобода Instagram

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода посетила вручение российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась в столице РФ.

Недавно ставшая матерью во второй раз, певица гордо позировала перед фотографами и "светила" жестко сжатой корсетом грудью.

Непосредственно на премии "Муз-ТВ" Лобода получила награду в номинации "Лучшая певица 2018 года". Статуэтку ей вручал самолично российский поп-король Филипп Киркоров.

Светлана Лобода Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лобода шокировала фанатов тверком с беременным животом.

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