"У яжматери случился инфаркт": Светлана Лобода шокировала фанатов тверком с беременным животом

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, поделилась с фанатами провокационным тизером нового клипа на песню "SuperSTAR".

Короткий видеоролик, в котором Лобода и актрисы на заднем фоне активно танцуют тверк и зажигательно двигают телом, появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала. Премьера нового сингла #SuperSTAR 8 июня! на всех цифровых площадках #newsong #суперзвезда #9ймесяц #беременностьНеболезнь", - написала Лобода на своей странице в Instagram.

Фанаты по-разному отреагировали на ролик, большинство раскритиковали певицу.

"Может это и не мое дело, но беременность - очень интимная вещь, и хайпить на ней - срамно. Надеюсь, живот "накладной", а то и до выкидыша недалеко было бы...", "Жесть какая. Ужасно", "Это уже перебор", "Отвратительно", - возмущались подписчики.

Другие уверяли, что у Лободы и танцовщиц – накладные животы.

"Еще скажите, что для клипа специально искали только беременных танцовщиц, желательно месяце на 8-ом-9-ом! Конечно, это накладной живот... яжматери уже сошли с ума.. не отличают реальность и вымысел", "В животе у всех муляж. Ни одна беременная так трястись не будет на таком сроке", - отметили юзеры.

Но нашлись и те, кто поддержал певицу и расхвалил за смелость.

"Очень смело! Светлана, вы прекрасны!", "За смелость и активность респект", "Супер трек! Я во время беременности тоже так танцевала", "У яжматери случился инфаркт сейчас после этого видео))", "Жду с нетерпением примьеру клипа", - писали фанаты.

Ранее Светлана Лобода впервые вышла в свет после родов.