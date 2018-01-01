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"Я иду такая вся в "Дольче Габбана". Жена Луценко выгуляла пиджак за $ 3 тысячи

Сегодня, 18:42

Ирина Луценко решила символично отпраздновать создание Антикоррупционного суда.

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Ирина Луценко засветилась в дорогом пиджаке в Раде strana.ua
Народный депутат от БПП, жена генпрокурора Украины и кума президента Порошенко, Ирина Луценко в день голосования за закон о Антикоррупционном суде пришла в Верховную Раду в дорогом модном пиджаке от "Дольче Габбана".

Журналисты "Страны" выяснили, что стоит такая вещь 2895 долларов или 76 тысяч гривен. Правда, сейчас его можно купить в онлайн-магазине с 30%-й скидкой – чуть больше, чем 2 тысячи долларов.

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strana.ua

Ранее Луценко утверждала, что свою одежду шьет, а не покупает.

Ирина Луценко также любительница дорогих сумок. Журналисты замечали у нее черный сэтчел от Yves Saint Laurent за 2800 долларов и легендарную сумочка Dior под названием Diorissimo почти за 3 тысячи долларов.

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Теги:  
Ирина Луценко, Рада, пиджак
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