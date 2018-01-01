Астролог Игорь Никишин: В ближайшие 7 лет Украина может совершить рывок, просто какое-то чудо

"Новой точкой отсчета для нашей страны станет апрель 2019 года, как раз после выборов президента, если они, конечно, не состоятся раньше", — считает астролог.

Игорь Никишин Главред

На сайте " Главред " состоялся чат с директором Украинского астрологического института имени Павла Глобы, астрологом. Общаясь с читателями, он рассказал, сколько еще может продолжаться война на Донбассе, вернутся ли оккупированные территории назад в Украину, когда в жизни Украины начнутся перемены к лучшему, возможны ли досрочные выборы президента, а также кто из уже известных кандидатов имеет шанс стать следующим главой украинского государства. А, кроме того, гость "Главреда" рассказал, грозит ли миру "конец света", что собой представляет 13-ый знак Зодиака — Змеелов, как меняется отношение украинского общества к астрологии, а также о чем украинцы чаще всего спрашивают у астрологов.

Представляем стенограмму чата с Игорем Никишиным.

Vasilisa: В чем опасность солнечного затмения 15 февраля? И правда ли, что его действие будет ощутимо не только в этот день, но еще и несколько дней после этой даты? Представители каких знаков Зодиака наиболее будут подвержены его влиянию?

Игорь Никишин: Затмения традиционно связаны с повышенной фатальностью, в этой связи не рекомендуется вблизи затмений начинать какие-то новые дела, потому что впоследствии они не будут поддаваться коррекции. Поэтому цена ошибки — высока. Представьте себе, что вы находитесь в комнате, где много людей, и в этот момент неожиданно гаснет свет. Логично, что не стоит делать резких движений в темноте. Аура затмения обычно плюс-минус три дня от даты затмения. Иногда для особых затмений бывает и до пяти дней. Это затмение — особое, потому что совпадает с началом нового года по восточному календарю. Соответственно, это затмение влияет на период с 10 по 20 февраля включительно. Само солнечное затмение произошло 15 февраля по Киеву в 22.51. Затмение — в Знаке Водолея. А Водолей, в частности, связан с воздушными перелетами. Катастрофа Ан-148 11 февраля в Подмосковье в ауре этого затмения — лишнее тому подтверждение.

Представители каких знаков Зодиака наиболее будут подвержены его влиянию? В первую очередь, это касается знака Водолея, особенно тех, кто отмечает свой день рождения вблизи 15 февраля. А во вторую очередь, это касается Козерогов и Овнов. Разумеется, эта информация только на основании солнечного знака. В профессиональной астрологии, чтобы определить, как то или иное затмение вас касается индивидуально, необходимо совмещать личную карту человека с картой затмения. Это затмение происходит в 28 градусе знака Водолея. Его символ — "Человек, пьющий из кубка". И характеристика связана со вседозволенностью, пессимизмом, опасностью быть вовлеченными в плохие компании и даже с опасностью самоубийств. Поэтому рекомендуется в ауре этого затмения воздержаться от алкогольных возлияний, избегать дурных компаний, не поддаваться пессимистичным мыслям. Соответственно, лучше настраивать себя на позитив, соблюдать осторожность в дороге и в быту, и тогда все будет хорошо!

Игорь Никишин Главред

Tianna: Игорь, не могли бы вы дать хотя бы краткий прогноз по каждому знаку зодиака относительно того, что нас ждет в 2018 году? Каким знакам повезет в этом году, каким, наоборот, лучше быть тише воды, ниже травы?

Игорь Никишин: Вообще, прогнозы лучше составлять индивидуально, потому что учитывать лишь солнечный знак рождения недостаточно. Профессиональный астрологический прогноз составляется с учетом даты, места и времени рождения человека. Прогноз по знакам – это лишь приближение к такому прогнозу, которое позволяет хотя бы примерно определить тенденции. К сожалению, я не могу выложить в чате многостраничный прогноз. Посмотрите в интернете, чуть позже обещаю выложить его на нашем сайте: astro.kh.ua.

gordienko.svetlana: Есть ли у вас какие-то рекомендации относительно того, как встречать Год Желтой Земляной Собаки, чтобы задобрить символ года?

Игорь Никишин: Думаю, что никого "задабривать" не нужно – это суеверие. Хотя, если вы хотите устроить себе праздник, то можете это сделать, рецептов в интернете предостаточно. А вот с точки зрения того, что начало восточного года связано с планетой Юпитер, которая определяет социальное положение человека, то можете сегодня вечером построить себе планы на год, связанные с желаемыми успехами в обществе, которых вы хотите достичь. С учетом того, что сегодня еще и солнечное затмение, это – благоприятное время для хороших замыслов.

Natalia_Semenovna: Не могли бы вы назвать даты 2018 года, когда наиболее велика вероятность различных аварий, крушений и стихийных бедствий и т.д.?

Игорь Никишин: Критические вехи — соответственно, вблизи солнечных и лунных затмений — 15 февраля, 13 и 27 июля, а также 11 августа. Еще дополнительно даты повышенной аварийности и катастроф: 19 апреля — 1 мая, 3-9 мая, 11-16 мая, 19-21 июля, 3-4 августа, 7-11 октября, 15-19 октября, 22-26 октября, 28 октября —2 ноября.

Katt: Каков ваш прогноз относительно судьбы "ЛНР" и "ДНР"? Эти республики смогут выжить и добиться самостоятельности?

Игорь Никишин: Думаю, что в данном случае вряд ли можно вести речь о самостоятельности этих образований. Склоняюсь к тому, что рано или поздно эти "республики" вернутся в состав Украины.

Игорь Никишин Главред

Katt: Может ли в Украине к власти прийти не политик, а человек из шоу-бизнеса, кто-то из тех, чьи имена сейчас чаще всего называют?

Игорь Никишин: Такая вероятность есть, и это был бы далеко не самый худший вариант. Если вы имеете в виду Святослава Вакарчука, то у него очень неплохие пересечения с астрологической картой Украины. Он по знаку рождения Телец, а украинская нация традиционно соотносится с этим знаком Зодиака. Заметьте, что у нас еще не было ни одного лидера государственного масштаба, рожденного под Тельцом. Это говорит только о том, что ни один из наших политиков за все 26 лет независимости Украины не выражал интересов народа.

Sidor: Г-н Никишин, такой вопрос… Помнится, вы еще раньше давали прогнозы, что 2013 год для Украины будет без революций, что Янукович продержится у власти до следующих выборов, не соглашались с не радужными пророчествами афонских старцев для него… Но, как видим, случилось иначе. Вопрос: астрологи ошибаются, или это Янукович умудрился так лихо перевернуть с ног на голову все, что ему пророчили звезды?

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Игорь Никишин: Должен вас здесь поправить: я как раз тот астролог, который спрогнозировал Евромайдан за год до того, как он начался, причем с точностью до двух недель. Более того, у меня есть письменное доказательство этому — газета с опубликованным прогнозом в декабре 2012 года. Там черным по белому мною написано, что 2013 год для Украины — спокойный и без перемен до второй половины ноября 2013 года, а с этого момента в стране начинается долгосрочный политический и экономический кризис. Я не писал тогда, насколько долгосрочный этот кризис, поскольку прогноз публиковался лишь на год. Но уже тогда подразумевал целую цепочку взаимосвязанных событий, которые тянутся до сих пор. Другими словами, кризис многолетний. В другом интервью я писал про то, что 2013-ый — это Год Ворона по Зороастрийскому календарю, который связан с революциями и потрясениями. Такой же Год Ворона был в 1917 году, а также в 1789-ом, когда началась Великая Французская революция.

Насчет Януковича — тут, согласен отчасти, вышла промашка. Прогноз делался на декабрь 2013 года, в разгар всех событий. И на тот момент его шансы сохранить власть были очень высоки. Более того, практически все астрологи-коллеги тогда были со мной солидарны. К тому же, свободный выбор личности никто не отменял. Астролог может оценить шансы и сказать, что они очень хорошие на данном этапе времени. А насколько человек сам ими воспользуется — зависит от него. Вы знаете, это талант — имея на руках все "козырные карты", упустить момент для действий и просто спасовать. На декабрь и до середины января у него был прекрасный благоприятный период, и на этот период прогноз и строился. Начиная с конца января и в феврале, вступил в свои права знак Водолея, который является знаком кризиса и даже риска смерти для представителей знака Рака, под которым Янукович и рожден. Собственно, он дотянул до наступления критического периода для себя, и ему ничего не оставалось сделать, кроме как сбежать.

"Царя делает свита", окружение, и здесь моя ошибка в том, что строил карту только на него лично. Здесь было видно, что он непотопляем. Но его выбор в том, что он сначала фактически самоустранился от решения, а потом просто сбежал. Но, так или иначе, для него сложилось все неплохо – он сбежал живой и здоровый, его никто пока не осудил, да еще и сбежал с "честно" украденными деньгами. Фактически он разменял свою власть на деньги, и в этом плане оказался действительно непотопляем. Поэтому я не считаю, что мой прогноз не сбылся. Сейчас я бы, конечно, разбирал эту ситуацию несколько по-другому. Здесь нужно было учесть много других вводных – гороскопы людей, которые на тот момент реально определяли ситуацию. Например, позже я посмотрел карту "Партии регионов", другие гороскопы, и там было все вполне очевидно. Нужно разделять прогноз для личности и для политика как лидера государства. Это — не одно и то же.

Игорь Никишин Главред

Rikoshet: Скажите откровенно: глядя на украинских политиков, у вас не возникает сомнения в их адекватности и психическом здоровье? Кто из них и вправду родился под звездой сумасшедших, и с кем нужно быть предельно осторожными, допуская их на влиятельные должности?

Игорь Никишин: На мой взгляд, политика — вообще, занятие не для слабонервных… или слабонервных. :) Я не могу прямо сейчас расписать, кто псих, а кто адекватен. Тем более, я все-таки не психиатр. Но вообще, консультация астролога или психолога при назначении на высокие должности многим бы не помешала. Знание астрологии — это хороший инструмент для оценки любого человека. Собственно, из опыта могу сказать, что в последние годы появилось очень много корпоративных заказов, когда приходится знакомым бизнесменам при помощи астрологии помогать в подборе кадров. Может быть, поэтому политики и пытались запретить астрологию, потому что видят в этом определенную опасность для себя. Древние астрологи и советовали царям, кого можно назначать на те или иные должности, а кто банально проворуется или предаст.

Pilgrim: Прогнозируете ли вы новый виток экономического кризиса в мире? Если да — насколько масштабным может быть этот кризис? Будет круче, чем в 2008-ом году? Боюсь даже спрашивать, каким может быть курс гривны уже в этом году?

Игорь Никишин: Да, я уже писал, что риски новой волны экономического кризиса возрастают с мая по ноябрь. Хотя это могут быть лишь первые вестники. А вообще, мировая экономическая система стоит на пороге очень мощной трансформации, которая будет продолжаться и в 2019 году. Насчет курса валюты, то скачки, безусловно, ожидаются, причем достаточно резкие, но точную амплитуду пока сказать не могу — не настолько детально прорабатывал именно прогноз курса гривны.

Vlasta-s: Игорь, ваш прогноз, сколько еще может продолжаться война в Украине, хоть как-то проявляется на горизонте и в гороскопе возвращение к нормальной мирной жизни?

Игорь Никишин: В прогнозе на 2017 год я указывал, что это год нарастания и доведения до максимума всех противоречий в укладе нашей страны. И вот сейчас, уже в 2018 году, это дает шансы для развития нашей страны. Я настроен оптимистично и могу сказать, что уже где-то с мая 2018 года наша страна получает те шансы для развития, которые были, но не могли быть использованы по тем или иным причинам. По моим расчетам, проблема Донбасса начнет решаться с конца 2018 года. Есть надежда, что все-таки перестанет литься кровь. Хотя до полного решения всех проблем еще достаточно далеко, ожидаю где-то к 2020 году, не раньше. Но, в принципе, перемены уже постепенно начинаются с весны. Новой точкой отсчета для нашей страны станет апрель 2019 года, как раз после выборов президента, если они, конечно, не состоятся раньше.

Игорь Никишин Главред

Mavrik: Насколько вероятен распад ЕС или еврозоны? И еще — сумеет ли Украина сохраниться в своих прежних границах, которые были до 2014 года? Есть риск еще большего дробления ее территории?

Игорь Никишин: Евросоюз может быть на грани распада, причем я это прогнозирую на сентябрь-октябрь 2018 года, но, в итоге, этого все же не произойдет. Будет еще один кризис в 2020-2021 годы, когда могут отпадать отдельные государства, но в целом ЕС сохранится, на ближайшие годы — точно.

Относительно Украины — у нас произошел раскол, но страна все же сохранилась, не развалилась. Я давно, еще с 2000-х годов, говорил, что особых перемен к лучшему до 2018 года не ждите. Украина должна была пройти через ломку и, к большому сожалению, как оказалось, через жертвы. Считаю, что только сейчас наступает время нормальных реформ — с конца весны 2018 года. На протяжении ближайших семи лет наша страна может совершить рывок в развитии, просто какое-то чудо. Причем раньше у нас таких возможностей даже и не было. А полноценное становление страны, в том числе восстановление ее целостности, будет с 2020 года, когда изменится общемировой тренд. Считаю, что именно тогда должно произойти обновление нашей государственности, и даже будет включена новая точка отсчета, отталкиваясь от которой астрологи смогут составлять уже новый гороскоп для нашей страны.

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Wrangler: Сколько будет править в России Путин? Есть ли риск покушений на его жизнь? Вообще, как он может покинуть свой пост — сам, помогут, по состоянию здоровья или еще как-то?

Игорь Никишин: Оставлю пока этот вопрос без комментария. Возможно, позже опубликую прогноз на эту тему.

polit_ua: Чи існує, згідно з астрологічними прогнозами, загроза початку світової війни сьогодні? Якщо так, то звідки і з чого така війна може розпочатися?

Игорь Никишин: Мировая война на самом деле уже идет, и не один год. Просто она "гибридная", растянута во времени и происходит в той форме, которую мы наблюдаем каждый день. Не думаю, что она перейдет в "горячую" фазу, потому что это будет означать уничтожение человечества. Ну, а как вы знаете, в "конец света" я не верю. :)

polit_ua: Чи є небезпека для Порошенка залишити президентську посаду достроково? І чи є загрози для його здоров'я?

Игорь Никишин: Вопросы здоровья политиков я не буду комментировать по этическим причинам. А насчет досрочного прекращения президентских полномочий — это очень даже реально. Во-первых, 2018 год — год неожиданных поворотов, в том числе возможны резкие перемены во власти, которых никто не ожидает. Во-вторых, после 2014 года я усовершенствовал свою методику прогнозирования и, кроме астрологической карты независимости на 1991 год, учитываю другие гороскопы. Один из них — это гороскоп украинской нации, который "включился" более тысячи лет назад. С этой картой я сопоставлял гороскопы наших современных политиков и убедился в ее работоспособности. Так вот у президента Порошенко в связи с этой картой примерно та же картина, что была у Виктора Ющенко с минимальным рейтингом на конец его первого и последнего президентского срока.

Игорь Никишин Главред

semen_senia: Возможны ли в 2018 году майданы и массовые акции протестов в Украине?

Игорь Никишин: Да, кстати, еще один мой сбывшийся прогноз: на конец 2017 года я прогнозировал массовые протесты — впервые с 2014 года. Речь идет о "майдане" Саакашвили. Думаю, что в 2018 году протесты будут продолжаться в той или иной форме, причем складывается впечатление, что уже совсем скоро, с конца февраля.

Terri: Если верить социологии, то у нас главными кандидатами на президентских выборах будут Порошенко и Тимошенко? А, согласно личным гороскопам этих людей, у кого-то из них будет благоприятная возможность в 2019-ом реально оказаться у власти?

Игорь Никишин: Пока еще рано говорить, не все кандидаты учтены. Про Порошенко я уже высказался. А у Тимошенко есть возможность взять реванш, особенно если выборы пройдут раньше запланированного.

Terri: Смотрели ли вы гороскоп Саакашвили? У него есть будущее в украинской политике, он вернется в Украину?

Игорь Никишин: Саакашвили еще рано списывать со счетов. Как политик он еще проявится, в том числе, возможно, и в Украине.

Lazar9: Ядерные игры КНДР и противостояние США vs Северная Корея — во что все это может вылиться, согласно астрологическим прогнозам?

Игорь Никишин: Я строил гороскоп на КНДР и могу сказать, что там происходят примерно такие же процессы трансформации, как и у нас в стране. К ядерной войне это вряд ли приведет, но кардинальные перемены в самой Северной Корее очень вероятны уже летом 2018 года. А дальше, с весны 2019 года, эту страну ждет новый этап в развитии и выход из многолетнего застоя.

Olgakolp: Вот вы, говоря об окончании войны на Востоке, упомянули досрочные выборы. Что говорят звезды, насколько реальны досрочные парламентские и президентские выборы?

Игорь Никишин: Вполне реальны. Думаю, что этот год очень многих удивит тем, как будут развиваться события.

Fedor: Скажите, составляя прогнозы и анализируя гороскопы астрологи (в частности, вы) учитываете все нюансы с календарем? Ведь у нас и новый год встречают и по новому стилю, и по старому стилю, и по-китайски — как угодно... Или все эти прогнозы и привязки к датам весьма приблизительны и условны?

Игорь Никишин: Астрологи рассчитывают свои прогнозы на основании реального астрономического движения планет относительно Земли. Но календарные системы тоже учитываются, как дополнительный фактор.

ma_tilda: Как деятельность вашего института координируется с деятельностью Павла Глобы? Ваш институт — каким-то образом зависящая от него структура?

Игорь Никишин: Институт был создан в 2008 году по согласованию и с разрешения Павла Глобы для реализации астрологических проектов, в частности, чтобы предоставить возможность тем, кто учился астрологии в Украине, продолжить свое образование на более высоком уровне. Нами было организовано и проведено большое количество семинаров и мастер-классов по спецнаправлениям астрологии. С Павлом Павловичем мы регулярно общаемся и сотрудничаем. Насчет координации, у нас есть на сегодняшний день определенная самостоятельность в своей деятельности.

Игорь Никишин Главред

Natalia_Semenovna: Объясните, пожалуйста, ситуацию с 13-ым знаком зодиака. Действительно ли все смещается с учетом наличия еще одного знака — Змееносца?

Игорь Никишин: На самом деле ничего не смещается. Мы учитываем 12 знаков Зодиака и с ними прекрасно работаем. Насчет 13-го знака — Змееносца, то это совершенно другой подход. Я вас удивлю, сказав, что на самом деле знаков не 12 и не 13 — их 24, ровно столько же, сколько часов в сутках. Просто 12 относятся к "нижнему", земному миру, с которыми мы в основном работаем, и 12 знаков относятся к миру "высшему", духовному. Эти знаки проявляются далеко не у всех, а только у тех, кто рожден на границе обычных 12 известных знаков. Мы их называем "пограничниками". Например, Змееносец проявляется у тех, кто рожден между Скорпионом и Стрельцом, примерно 21-23 ноября. Есть еще 11 знаков, не известных широкой общественности, которые проявляются на границе других обычных знаков Зодиака. Об этом я подробно рассказываю на своих лекциях, и люди узнают о себе много нового и интересного. Кроме того, могу порекомендовать книжку Павла Глобы "Двойное кольцо Зодиака".

Natalia_Semenovna: Несколько лет назад Верховная Рада собиралась запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, астрологов и т.д. Но — передумала. Как считаете, почему? Наши политики, нынешняя власть, депутаты вообще признают такой вид консультаций — астрологических? (Хотя, глядя на происходящее, вред ли бы было столько хаоса, если бы они консультировались с астрологами...)

Игорь Никишин: Политики прекрасно признают такой вид консультаций и сами довольно часто обращаются. Но, к сожалению, они в основном при помощи астрологии пытаются решить лишь собственные проблемы. Я не видел еще ни одного из наших политиков, который бы консультировался с астрологами именно с позиции государственника. А насчет запрета деятельности астрологов — тогда это было вызвано всплеском появления большого количества псевдопредсказателей всех мастей на большом экране, причем оказывающих коммерческие услуги с поминутной оплатой. На мой взгляд, это не касалось профессиональной астрологии, потому что профессиональные астрологи как работали, так и продолжают работать, имея стабильную клиентуру. А почему все-таки не запретили? Видимо, поняли, что "запретный плод — сладок". Потому что как только был поднят этот вопрос, количество заказов у меня и моих коллег значительно выросло.

Игорь Никишин Главред

Mitia: Насколько популярна астрология среди наших людей? Много ли желающих учиться в вашем институте? Второе… Правду ли говорят, что люди чаще всего начинают интересоваться такими вещами и обращаться к астрологам и разнообразным предсказателям в период серьезных испытаний или какой-то безнадеги в стране? Вот у вас за последние четыре года стало больше клиентов?

Игорь Никишин: Поверьте, достаточно популярна. И количество людей, разбирающихся в астрологии, пусть даже поверхностно, становится все больше. Видимо, это связано с наступившей в 2003 году Эпохой Водолея. Астрология, как известно, под покровительством этого знака. Так что воистину астрология — это наука будущего. Желающих обучаться — достаточно. Другое дело, что не все готовы настолько серьезно погрузиться в эту науку, потому что, чтобы стать профессионалом в астрологии, нужно достаточно долго учиться. По сути дела, астрология сходна с медициной, можно даже сказать, что астрология — это медицина судьбы. Так же, как врач, который должен несколько лет учиться, а потом еще, как минимум, несколько лет практиковать, астролог должен пройти примерно такой же путь. Поэтому астрология, как призвание на всю жизнь — это удел далеко не каждого. Нормальный астролог получается лет за 5-10, а дальше продолжает нарабатывать опыт всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, даже начальные астрологические знания никому не повредят. Наши студенты дают нам обратную связь о том, как меняется их жизнь благодаря астрологии, какие открытия они совершают для себя практически каждый день. Это увлекательно и интересно. Я занимаюсь астрологией уже 23 год, и интереса до сих пор не потерял. Насчет обращения к астрологам в период серьезных испытаний – то же самое, как и в медицине: пока у вас не заболит, вы к врачу не побежите? Действительно спрос на услуги во время кризиса возрастает. Хотя лично я на недостаток клиентов не жалуюсь уже практически 20 лет.

Игорь Никишин Главред

panfilosof_khomabrut: Игорь, пытается ли сегодня церковь бороться с астрологами и астрологией? И вообще, в чем причина — почему для многих восточных религий и верований астрология — неотъемлемая часть жизни, а у нас, в православии, ее считают ересью?

Игорь Никишин: Я не могу сказать, что прямо-таки борется. Скорее, она просто высказывает свое осуждающее отношение. И времена инквизиции, к счастью, прошли. Действительно, во многих традициях астрология является неотъемлемой частью религии. В частности, авестийская астрология, представителем которой я являюсь, базируется на древней религии — зороастризме, изложенном в книге Авесты. Кстати, календарная система, которая используется сейчас в нашей системе астрологии, взята именно оттуда. В этих древних религиозных текстах описаны названия и знаков Зодиака, и планет, и так называемых лунных стоянок. А насчет христианства, тут надо прямо сказать, что в современном виде оно значительно отличается от того, каким оно было 2 тысячи лет назад. Известный факт из Писания, что Спасителя благословили три волхва, ведомые звездой. И, собственно, в Библии, в Новом Завете, вы не найдете отрицания астрологии. Наоборот, эта книга полна астрологической символики. Многие отцы церкви, признанные святыми, не только не осуждали астрологию, но и сами ею занимались. Современная церковь, наверное, видит в астрологах конкурентов, и это решение "осуждать" явно политическое — еще бы, они ведь предлагают единый путь спасения для всех ("будь как все, ходи в церковь, выполняй ритуалы — и будет тебе счастье"), а тут появляются астрологи, которые говорят, что каждый человек — уникален, и что у каждого есть свой личный путь и своя судьба. Хотя на самом деле справедливо и то, и другое. Есть путь в рамках религии, но есть и личная судьба. И они не только не противоречат друг другу, но и прекрасно дополняют. Более того, многие приходят к вере и пониманию Бога через астрологию. Когда понимаешь, как все это работает, осознаешь, что без божественного промысла здесь не обходится, а как его называть — Бог или Закон кармы — не суть важно. Вспоминаются слова Эйнштейна, который, будучи представителем науки, писал примерно следующее: "Я не верю, что Господь-Бог играет в кости".

panfilosof_khomabrut: Всегда ли все, предписанное по гороскопу, непременно реализовывается? Или человек может изменить свою судьбу? Если да, то как?

Игорь Никишин: Не всегда. У нас есть программа, заложенная при рождении, но есть и свобода выбора. И астрология как раз дает возможность понять, в чем ты свободен, а в чем — ограничен, соотношение рока и свободы в каждом конкретном случае. Большинство людей живут, как слепые котята, не зная, что будет завтра или через час. Астрология, может, и не дает абсолютного стопроцентного знания будущего, но она дает важную информацию и, тем самым, расширяет поле выбора личности. Истинная астрология — не та, которая припечатывает каким-либо стопроцентным предсказанием, а та, которая делает нас свободными, описывая предлагаемые судьбой варианты, которые мы часто даже не видим. Изменить судьбу можно на определенных циклах планет, задействовав свое право выбора. В жизни каждого есть важные вехи — развилки, на которых он делает выбор. И эти моменты тоже можно спрогнозировать. Но это делается только индивидуально на консультации астролога, либо человек сам учится астрологии и понимает, когда для него открываются новые возможности. Многие говорят, зачем знать будущее, если все и так будет, или просто боятся его знать. Но мы считаем, что лучше знать, потому что даже в случае негативных предзнаменований можно заранее принять меры. Как говорит Павел Павлович, прогноз от предсказания отличается тем же, чем диагноз от приговора. Могу добавить к этому, что грамотный астрологический прогноз повышает осознанность себя и понимание своего личного пути.

Игорь Никишин Главред

Inga: Пане Ігоре, перед новим роком в мережі з'явилася нова порція начебто розшифрованих пророцтв Нострадамуса, в яких, зокрема, говориться про природні катаклізми, які часто траплятимуться цього року — то небачені опади в Європі, то небувала спека в Азії… По-перше, як ви ставитеся до цих Нострадамусових (?) передбачень? По-друге, чи буде 2018-ий, за вашим прогнозом, роком випробування катаклізмами і стихіями? В тому числі для України?

Игорь Никишин: Нострадамус был одновременно не только астрологом, но и пророком, можно сказать, экстрасенсом. Его катрены во многом описаны в общей поэтически зашифрованной форме, и их можно интерпретировать по-разному. Я склоняюсь к тому, что изучать нужно первоисточники. А то, что сейчас появляется в Сети, спустя несколько веков, и приписывается ему, не выдерживает никакой критики. Имена Нострадамуса и Ванги используются для информационных вбросов. Не верьте всему, что пишется в интернете. Я вообще считаю, что астрология — это вопрос не веры, а знания. И в свое время пришел в астрологию, будучи категорически настроенным скептиком, но с желанием разобраться, и был слегка удивлен, когда первый же мой прогноз сбылся с достаточно большой точностью. Нужно разделять пророчества экстрасенсов, которые, допускаю, тоже многое видят (если это не шарлатаны или пребывающие в иллюзиях), и грамотный астрологический прогноз, построенный на научной основе при помощи расчетов. Сейчас из-за роста популярности астрологии появилась масса людей, называющих себя астрологами, большинству из которых я бы руки не подал. Более того, многие из них просто дописывают себе профессию астролога в перечень собственных титулов, не до конца понимая, что это такое. Многие из них астрологию как науку и профессию просто дискредитируют. Поэтому, если вы хотите найти своего специалиста, то здесь лучше всего работают проверенные рекомендации. Знаю хороших специалистов, которые тихо и спокойно сидят и работают, при этом у них всегда есть благодарные клиенты. И знаю многих, кто не вылезает из телеэкрана и вещает подобно пророкам, не утруждая себя расчетами. Бойтесь последних.

2018-ый не больше и не меньше насыщен катаклизмами и катастрофами, чем другие годы. Могу сказать, что положение планет до середины мая и после 6 ноября способствуют стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам и терактам. А период с середины мая до начала ноября связан, скорее, с финансовыми катаклизмами и, возможно, новой волной мирового экономического кризиса. А наиболее опасные даты я уже называл. Все остальное делается сугубо индивидуально.

Игорь Никишин Главред

Malinka: Як ви ставитеся до пророцтв про "кінець світу"? Чи можна по зірках і гороскопах побачити його наближення? У нас періодично створюються якісь цілі кампанії по очікуванню "кінця світу" (от пару років тому чекали, бо майя календар не дописали) — кому і чим вони вигідні, ці розмови і кампанії?

Игорь Никишин: К пророчествам о "конце света" отношусь равнодушно. По раскладам того же Нострадамуса, "конец света" наступит еще очень нескоро. Что бы ему ни приписывали бы. Я всегда шучу, что "конец света" возможен только в отдельно взятой стране. Ну, а насчет кампаний по ожиданию "конца света", то, безусловно, есть люди, которые делают деньги на создании массовой паники, причем во всем мире.

Malinka: Планета Нібіру — це вигадка чи правда? Які загрози вона несе для Землі насправді?

Игорь Никишин: К планете Нибиру отношусь примерно так же, как и к пророчествам о "конце света". Астрологи работают с реальными планетами или циклами, которые, так или иначе, астрономически обоснованы. Насколько я знаю, Нибиру не была официально открыта.

Gallina: Игорь, вот иногда говорят, что "если больному не стало легче после разговора с врачом, значит, это плохой врач". А какой тут критерий может быть относительно астролога?:) И с Восточным новым годом вас!

Игорь Никишин: Спасибо, вас тоже с наступающим новым годом по восточному календарю!

Критерий очень простой — если астролог написал вам трактовку вашего гороскопа, и вы нашли там себя, тогда все хорошо. А, если вам сделан прогноз, то тут должно пройти некоторое время, чтобы вы сами оценили, насколько этот прогноз сбывается. Если он сбылся хотя бы на 70-80%, тогда есть, о чем говорить.

Kondor: Как отличить настоящего астролога от шарлатана? Наличие дипломов — еще не гарантия того, что его прогнозы для конкретного человека будут сбываться?

Игорь Никишин: Наличие диплома — действительно не гарантия. Поэтому ориентируйтесь на отзывы и рекомендации. Наверное, напишу на эту тему отдельную статью.

Darius: Как, по вашим наблюдениям, в украинском обществе меняется отношение к астрологам и астрологии? За время вашей работы в какие годы было больше всего скепсиса и меньше всего доверия к астрологии и почему?

Игорь Никишин: Отношение меняется в том плане, что больше людей начинают лучше разбираться в астрологии, и часто я слышу, как весьма далекие от этой сферы люди употребляют астрологические термины. Я думаю, в 2010-2011 году было меньше доверия, и, кстати, обоснованно, потому что тогда на экраны телевидения выплеснулось большое количество псевдоастрологов, гадалок и экстрасенсов, которые спекулировали на этой теме. Сейчас ажиотаж несколько спал, что создает предпосылки для спокойного и взвешенного подхода к этой теме, когда каждый может сам для себя разобраться и сделать выводы. Благо, информации в открытом доступе сейчас более, чем достаточно.

Игорь Никишин Главред

Dolli: Игорь, бывает ли так, что личный гороскоп конкретного человека показывает неизбежную беду (именно неизбежную), и как в такой ситуации поступает астролог — он говорит об этом человеку, вселяя в него тем самым колоссальную тревогу, или смягчает свой прогноз, или вообще умалчивает, чтобы не отравлять человеку жизнь ожиданием несчастья?

Игорь Никишин: В том-то и дело, что неизбежность бывает крайне редко, разве что в случаях, когда уже обращаются совсем поздно, по факту случившегося. Когда я делаю прогноз, обычно всегда есть возможность предупредить, скорректировать ситуацию. Если я говорю о предупреждениях, то всегда ищу варианты для выхода. Как в медицине — сначала ставим диагноз, а потом ищем все доступные методы лечения. Здесь тот же основной принцип — не навреди. Я являюсь автором "Этического кодекса астролога", где расписал в помощь коллегам и ученикам, как должен поступать астролог в тех или иных ситуациях. А такого, о чем астролог умалчивает, в принципе, нет. Все, в принципе, обсуждаемо. За некоторыми особо оговоренными случаями. А запугивать — ни в коем случае, конечно.

Dolli: Игорь, какие именно услуги астролога сегодня наиболее востребованы? О чем вас чаще всего спрашивают ваши клиенты?

Игорь Никишин: Чаще всего клиенты заказывают индивидуальный прогноз на год, а также гороскоп на жизнь, который помогает в самоопределении, понять себя, свою миссию в жизни и свои возможности в целом. Ну, и вопросы совместимости — личной и деловой — тоже многих интересуют. Причем обратил внимание, что раньше больше спрашивали о любви, а сейчас людей чаще интересует деловое сотрудничество и финансовый успех, а любви, к сожалению, стало меньше, или все в ней так уверены. :)

Надежда Майная

Фото Александра Синицы