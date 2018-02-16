Восточный гороскоп на 2018 год: чего ждать в год Собаки

16 февраля 2018 года наступает Китайский Новый год, символом которого является Желтая земляная Собака. Год для многих обещает быть успешным и радостным. Каким же будет год для всех представителей восточного гороскопа.

Гороскоп для Крысы

В 2018 году для Крыс год Собаки подготовил успех в амурных делах. Звезды обещают спокойствие и взаимопонимание с любимым человеком. Однако, благополучие пары могут нарушить финансовые сложности – в первой половине года необходимо делать затраты с умом и не одалживать никому денег, улучшится ситуация ближе к осени.

Также этому знаку необходимо уметь расслабляться, ведь Собака сулит Крысе достаточно напряженный год. Поэтому нужно научиться не раздувать проблемы и обрести покой. Иначе конфликтов на работе и в личной жизни не избежать.

Проблем со здоровьем у Крыс не предвидится, однако, не стоит ввязываться во всевозможные авантюры и рискованные поездки – проще придерживаться обычного ритма жизни.

Гороскоп для Быка

В год желтой земляной Собаки Быку нужно подготовиться к неожиданным событиям и встречам. Однако, они будут только приятными – Быки обретут новые знакомства и новых друзей, и смогут наконец-то заняться личной жизнью.

Также Быкам необходимо научиться идти на компромиссы и стать терпимее – рабочий год будет достаточно напряженным. Но за эти усилия их ждут вознаграждение в виде повышения. Однако, если этот знак почувствует усталость, лучше не срываться на окружающих, а пойти в отпуск.

Год Собаки не сулит никаких проблем с физическим здоровьем, но вот из-за нервной работы может пострадать психика. Луше Быкам не испытывать судьбу, и отнестись к неудачам как к уроку.

Гороскоп для Тигра

Активных Тигров в 2018 году ждет заслуженный отдых и яркие впечатления. Этот знак познакомится с новыми людьми, которые перевернут его жизнь с ног на голову. Благодаря этому, Тигр станет спокойнее, покладистее.

В работе Тигров ждет карьерный рост, который позитивно скажется на их финансовом положении. Также одиноким Тиграм наконец-то удастся найти пару, а пары может ждать пополнение в семье.

Здоровье крепких Тигров также не подведет - после отдыха появятся новые силы на новые свершения.

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Гороскоп для Кролика

Собака является защитницей Кроликов, поэтому этот знак ждет очень удачный год. Рост карьеры увенчается успехом, если Кролик будет действовать по правилам Собаки: честно и с благими намерениями зарабатывать на жизнь.

Если Кролик все еще одинок, год Собаки - самое время найти пару, ведь для этого знака хозяйка года приготовила сюрпризы. Возможно, бурный роман закончится не менее яркой свадьбой.

Однако здоровье Кроликам стоит поберечь – не стоит растрачивать силы зря, и переживать по пустякам.

Гороскоп для Дракона

В 2018 году Собака не даст Драконам заскучать: этот знак ждет водоворот событий. Этот год станет испытанием на прочность – в работе ждут ответственные задания и новые сложные вызовы, с которыми Дракон справится.

Одиноким Драконам не стоит провести год в поисках второй половинки – лучше насладиться холостяцкой жизнью и открываться на полную. А тем, кто уже встретил пару, год сулит идеальные отношения.

В год Собаки Драконам стоит заняться здоровьем – делать профилактический осмотр, и никакие проблемы этот знак не настигнут.

Гороскоп для Змеи

Большие перемены для Змей в 2018 году не предвидятся. Однако, их будут радовать такие мелочи жизни, как крепкие отношения и небольшой финансовый подъем.

Также Змея проявит свою работоспособность, но нужно оставаться мене амбициозными – в год Собаки не рекомендуется реализовывать грандиозных планов.

Здоровью Змей можно позавидовать, однако, не стоит забывать о регулярных занятиях спортом и правильном питании.

Гороскоп для Лошади

Для представителей этого знака год будет удачным, ведь Собака является компаньоном Лошади. Если приложить немного усилий в работе, то они окупятся с лихвой – этот год обещает улучшить финансовое состояние и достигнуть всех целей.

Перемены также будут и в личной жизни – одиноких представителей знака ждет множество знакомств, а вот тем, кто уже состоит в отношениях, нужно позаботиться о благополучии и здоровье своей половинки.

Никаких ухудшений в плане здоровья Лошадям не нужно бояться – их ждет прекрасный отдых и отличное самочувствие.

Гороскоп для Козы

В 2018 году для Козы собака подготовила уйму положительных событий, которые пройдут налегке и без стресса. Работа у этого знака станет крайне результативной: появятся новые проекты и новые надежные коллеги.

В личной жизни Козу ждет новое увлечение, а женатым Собака принесет гармонию в отношениях.

Без особых усилий Коза будет держать себя в прекрасной физической форме и радоваться жизни, ведь проблем со здоровьем в 2018 году у этого знака не должно возникнуть.

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Гороскоп для Обезьяны

В год Собаки это знак обещает взлеты во всех сферах жизни. На работе Обезьян ждет карьерный успех и улучшение финансового состояния.

В любовной сфере станет намного больше встреч и положительных впечатлений, этот год принесет судьбоносные события, которые изменят жизнь Обезьян к лучшему.

Также ждут перемены и в здоровье – однако, в лучшую сторону. Если не будете чрезмерно нервничать и волноваться, все наладится.

Гороскоп для Петуха

В 2018 году Петухи будут очень много выкладывать своих сил на работе, однако им это принесет только позитивный результат. Даже если и будут какие-то сложности, но они пойдут только на пользу.

А вот в любовной жизни Петухам предстоит пройти испытание на прочность: их вторая половинка может не выдержать такого бешенного рабочего темпа Петуха и разорвать отношения. Однако отчаиваться не стоит – год Собаки принесет новые знакомства и контакты.

Петухам нужно будет в 2018 году обратить внимание на свое здоровье, почаще отдыхать, и тогда успехи на работе будут еще более заметными.

Гороскоп для Собаки

Рожденных под этим знаком ждет по-настоящему хороший год. Собак ждут изменения в карьере, однако, их не стоит бояться – можно надеяться либо на повышение, либо на улучшение финансового положения.

Одинокие Собаки смогут встретить свою половинку, а пары ждут головокружительные приключения, совместный отдых и возможно пополнение в семье.

Здоровье даже не думает подводить Собак – оно будет крепнуть с каждым днем и придавать сил для новых начинаний.

Гороскоп для Кабана

В 2018 году у Кабана будет все складываться по задуманному плану. Собака поможет понять, что этому знаку действительно важно в жизни, поэтому стоит ждать перемен к лучшему.

Финансовое положение, как и отношения, будут стабильными, Кабан научится расслабляться, и даже если его настигнет лень в каких-то делах – эта маленькая слабинка пойдет только на пользу

Здоровье Кабанов тоже не ухудшится, однако необходимо отдыхать и позволять себе маленькие радости жизни.