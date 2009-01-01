Блокада оккупированного Донбасса. Активисты перекрыли магистраль Ясиноватая — Константиновка

Ночью активисты остановили локомотив с 60 вагонами.

Фейсбук штаба блокады торговли с оккупантами

Участники блокады Донбасса перекрыли основную торговую магистраль на направлении Ясиноватая — Константиновка на участке вблизи станции Фенольная.

Об этом сообщается на странице "Штаб блокады Донбасса" в Facebook.

"Для предотвращения возможных манипуляций штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения", — отмечается в сообщении.

Согласно сообщениям, ночью активисты остановили локомотив с 60 вагонами, сейчас продолжаются работы по устройству редута.

Напомним, ранее воины ВСУ с оружием в руках выступили за блокаду ДНР и ЛНР.

Фото: facebook.com/shtab.blokady.