Блокада оккупированного Донбасса. Активисты перекрыли магистраль Ясиноватая — Константиновка

Ночью активисты остановили локомотив с 60 вагонами.
Об этом сообщается на странице "Штаб блокады Донбасса" в Facebook.
"Для предотвращения возможных манипуляций штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения", — отмечается в сообщении.
Согласно сообщениям, ночью активисты остановили локомотив с 60 вагонами, сейчас продолжаются работы по устройству редута.
Напомним, ранее воины ВСУ с оружием в руках выступили за блокаду ДНР и ЛНР.
Фото: facebook.com/shtab.blokady.