Боевик об ответке "черной бригады" ВСУ: погибли 5 из СОБРа, несколько — без рук и ног

Россияне считают дончан пушечным мясом, жалуетсябоевик Чанышев.

Могила неизвестного боевика на Донбассе Фото: соцсети

Под Донецком в результате ответного огня были уничтожены 5 боевиков, а также несколько террористов получили серьезные ранения.

Об этом в соцсети сообщил боевик ДНР Андрей Чанышев.

"Из-за тупорылости нашего командования погибли пятеро ребят из СОБРа, а еще несколько человек остались без рук и ног напротив шахты Бутовка, на позиции Туман", — написал он.

Боевик также обвинил в потерях главарей боевиков и пожаловался на "черную бригаду" ВСУ.

"Зачем было трогать этих хохлов из черной бригады? Вы че там в штабах г**на въ**али?", — истерит боевик ДНР.

Он также добавил, что только на кладбище под Донецком количество могил боевиков с надписью "Неизвестный солдат" перевалило за отметку 5 тысяч.

"Россияне считают нас, дончан, за пушечное мясо", — добавил Чанышев.

Отметим, что "черной бригадой" боевики называют 72-ю механизированную бригаду ВСУ, бойцы которой провели ряд успешных военных операций в зоне АТО.

Напомним, 16 мая экс-глава "совбеза" ДНР Александр Ходаковский сообщал, что в районе поста ГАИ у Ясиноватой погибли четыре боевиков "Беркута" и один был ранен.