Боевики ДНР спиваются и буянят, главари не пускают их в увольнение

В ДНР хотят ввести по примеру ВСУ в зоне АТО запрета продавать спиртные напитки "военнослужащим" в форме.

Вконтакте Константина Литвинова

Командование "армейского корпуса" ДНР дало указание командирам частей и подразделений об ограничении увольнений и свободного перемещения боевиков за пределы пунктов постоянной дислокации.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Указание дано по результатам анализа докладов "военных комендатур ДНР", которые фиксируют рост правонарушений со стороны боевиков (в т.ч. грубое обращение и насилие в отношении гражданского населения, непристойное поведение в общественных местах) в состоянии алкогольного опьянения", — пишет Тымчук.

Эксперт также отмечает, что в ДНР рассматривают возможность введения по примеру ВСУ в зоне АТО запрета продавать спиртные напитки "военнослужащим" в форме.

Напмоним, ранее в Минобороны рассказали подробности нападения боевиков, служащих в 9-м "отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" в Новоазовске Донецкой области, которые ворвались в дом местной жительницы, ограбили и изнасиловали ее.