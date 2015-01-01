Боевики отказываются умирать на Светлодарской дуге, "пушечное мясо" вербуют в РФ — разведка

Центры вербовки наемников все еще работают в Курске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске.

«Пушечное мясо» для Донбасса вербуют в РФ 0629.com.ua

В России продолжают работать вербовочные центры, которые пополняют ряды боевиков на Донбассе

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

По его данным, такие центры все еще работают в Курске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске. В ведомстве отметили, что в этих центрах, в том числе, производится набор кандидатов на военную службу для подразделений 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го Армейского корпуса Вооружённых сил РФ, которые понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарской дуги.

"Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений", — сообщили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.