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Боевики отказываются умирать на Светлодарской дуге, "пушечное мясо" вербуют в РФ — разведка

Сегодня, 15:55

Центры вербовки наемников все еще работают в Курске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске.

Боевики, россияне, флаг
«Пушечное мясо» для Донбасса вербуют в РФ 0629.com.ua
В России продолжают работать вербовочные центры, которые пополняют ряды боевиков на Донбассе.

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

По его данным, такие центры все еще работают в Курске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске. В ведомстве отметили, что в этих центрах, в том числе, производится набор кандидатов на военную службу для подразделений 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го Армейского корпуса Вооружённых сил РФ, которые понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарской дуги.

"Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений", — сообщили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, наемники, Россия
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