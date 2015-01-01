Бойцы ВСУ потроллили боевиков в эфире донецкого радио: "Отправляйтесь вслед за "Моторолой"

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Кузьмич" в прямом эфире радио "Комета FM" заказал песню "Синева".
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Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Кузьмич" в прямом эфире радио "Комета FM" заказал песню "Синева", передав привет 3-му батальону своего подразделения, и "потроллил" террористов.
"Желаю всем "ополченцам" отправиться вслед за Моторолой. Слава Украине! Донецк будет свободным!" — заявил он, слушая эфир радиостанции сепаратистов.
Видео: Подводка.INFO.