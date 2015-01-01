Бойцы ВСУ потроллили боевиков в эфире донецкого радио: "Отправляйтесь вслед за "Моторолой"

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Кузьмич" в прямом эфире радио "Комета FM" заказал песню "Синева".

Боевикам пожелали отправляться вслед за "Моторолой" facebook.com/vesti.ru

В прямом эфире донецкого радио украинские военные заказали песню и пожелали террористам "отправиться вслед за Моторолой ".

Соответствующее видео опубликовано на портале " target="_blank">YouTube.

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Кузьмич" в прямом эфире радио "Комета FM" заказал песню "Синева", передав привет 3-му батальону своего подразделения, и "потроллил" террористов.

"Желаю всем "ополченцам" отправиться вслед за Моторолой. Слава Украине! Донецк будет свободным!" — заявил он, слушая эфир радиостанции сепаратистов.

Видео: Подводка.INFO.