Британский зоопарк показал двухнедельного малыша индийского носорога: видео

Малыш весит уже как взрослый человек – 60 кило.
Детеныш появился на свет две недели назад. Малыш весит уже как взрослый человек – 60 килограммов.
Пока маленький носорог ни на шаг не отходит от мамы. По словам работников зверинца, он чувствует себя хорошо.
В дикой природе носорогов стает все меньше. Так, в середине марта умер последний в мире белый носорог. Теперь в живых остались только две самки.
Напомним, в зоопарке Британии верблюд получил имя в честь новорожденного принца. Сотрудники зверинца заверяют, что животное появилось на свет в один день с наследником британской короны.
Как сообщалось, в Николаеве стая бродячих собак загрызла животных в зоопарке. Собаки проникли в вольер к верблюдам и загрызли четырех животных.
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