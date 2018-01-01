Британский зоопарк показал двухнедельного малыша индийского носорога: видео

Малыш весит уже как взрослый человек – 60 кило.

Британцам показали двухнедельного малыша индийского носорога. Скрин с видео ТСН

В зверинце города Честер в Великобритании показали двухнедельного малыша индийского носорога.

Детеныш появился на свет две недели назад. Малыш весит уже как взрослый человек – 60 килограммов.

Пока маленький носорог ни на шаг не отходит от мамы. По словам работников зверинца, он чувствует себя хорошо.

В дикой природе носорогов стает все меньше. Так, в середине марта умер последний в мире белый носорог. Теперь в живых остались только две самки.

Напомним, в зоопарке Британии верблюд получил имя в честь новорожденного принца. Сотрудники зверинца заверяют, что животное появилось на свет в один день с наследником британской короны.

Как сообщалось, в Николаеве стая бродячих собак загрызла животных в зоопарке. Собаки проникли в вольер к верблюдам и загрызли четырех животных.

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