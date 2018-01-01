"Достал рост цен". Киевлян зовут на молитву за снижение стоимости проезда в общественном транспорте

На призыв инициаторов акции уже откликнулись сотни людей.

Киевлян возмущает повышение цен на проезд Открытые источники

Киевлян зовут прийти на "Молитву за снижение цен на общественный транспорт в Киеве ", мероприятие планируется провести 5 августа в Киево-Печерской Лавре.

"Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте", – идет речь в призыве организаторов мероприятия в Facebook.

При этом на призыв инициаторов акции уже откликнулись сотни людей.

Напомним, ранее в КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. В то же время городские власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.

В то же время, в день перед повышением цен на проезд кассы попали в осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.

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