КГГА повысила плату за проезд в транспорте, проигнорировав протесты

Киевская городская государственная администрация все же приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, соответствующее распоряжение уже подписано, новые тарифы вступять в действие с 14 июля.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, стоимость разового билета установлена в размере 8 гривень. При единоразовой покупке бесконтактной карты одна поездка обойдется киевлянам в 6,5 гривень.

Есть и хорошие новости - срок действия бесконтактных проездных карт продлили с 6 до 12 месяцев. Считаться он будет с момента, когда карту в последний раз использовали, а не как раньше, с момента пополнения. Единоразово карту можно пополнить максимум на 50 поездок, при этом на карте максимально может быть до 100 поездок.

В пресс-службе отметили, что наиболее выгодным будет купить проездной на месяц, который действует в четырех видах транспорта - в этом случае стоимость одной поездки составит 6,14 гривень; при покупке же проездного только на один вид транспорта одна поездка обойдется в 6,5 гривень.

"Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривень, а в метрополитене – 610 гривень; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 гривень; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 гривень", - сообщили в КГГА.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся и новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней за 75 гривень, 14 поездок на 7 дней за 104 гривни и 30 поездок на 15 календарных дней за 210 гривень. Этот вид проездных станет удобным для гостей города и туристов.

Действие приобретенных по старым тарифам жетонов продлили до конца июля, также до конца этого срока можно будет обменять старые жетоны на новые без доплаты. В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. С 1 сентября обменять или вернуть деньги за билеты и жетоны старого образца уже не будет возможным.

При этом проходивший 12 июля под Киевсоветом протест против повышения цен на проезд был оставлен без внимания.

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Напомним, в Киевском городском совете на заседании 12 июля произошла масштабная стычка между депутатами и протестующими против повышения цен на проезд в общественном транспорте; интересно, что как раз в этот момент народные избранники обсуждали необходимость введения моратория на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Митинг под зданием городского совета начал собираться еще утром. К 12 часам участники митинга уже ворвались в здание и попытались пробиться внутрь, чтобы попасть в сессионный зал.