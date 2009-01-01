"Его крепко подставили". Сослуживец рассказал о задержанном в Крыму украинском "агенте"

Лимешко оказался в оккупированном Крыму из-за того, что его ввели в заблуждение в Украине.

Сослуживец рассказал о задержанном в Крыму украинском «агенте»

Задержанный ФСБ в Крыму украинский "диверсант" Геннадий Лимешко зарекомендовал себя хорошим товарищем по службе и добросовестным военным.

Об этом рассказал побратим Лимешко Александр Волков, который служил вместе с задержанным сначала в добровольческом батальоне, а затем в 54-й разведывательной бригаде по контракту, сообщает ТСН.

"Он нормальный мужчина, нормальный человек. Не выделывается, слушает все приказы. Надо куда-то идти — без проблем идет, не боялся ничего. Очень хороший парень", — уверяет Волков.

Волков уверен – АТОшник оказался в оккупированном Крыму из-за того, что его ввели в заблуждение в Украине.

"Посылали в одну точку, завезли в другую. Не могу сказать, кто это. Это не командование, к сожалению. Я тоже думал, может из командования, но это не командование", — говорит Александр.

"Не хочу много говорить, но думаю его крепко-крепко подставили. Я знаю кто это сделал и все сделаю, чтобы этого человека уничтожить. Не могу сказать, кто это. Но этого человека я уничтожу. Пусть меня посадят, пусть меня убьют, я не боюсь ничего. За то, что подставили моего побратима, так не делается", — утверждает Волков.

Личность, которую подозревает в обмане друга, Волков не назвал. Лишь рассказал, что это человек влиятельный. Также АТОшник уверен, что эта провокация направлена на дискредитацию добровольцев.

Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.