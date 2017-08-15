В ФСБ заявили о задержании "агента" СБУ в оккупированном Крыму, опубликовано видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявили, что в оккупированном Крыму задержали "агента" СБУ, обвинив его в подготовке "диверсий".

Как сообщает пресс-центр российской спецслужбы, "установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым".

Утверждается, что якобы он, "в соответствии с заданием СБУ", должен был "привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак — Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии", "уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта", "создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак — Новый Свет", "поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье". Также сообщается, что 12 августа 2017 года Лимешко был задержан сотрудниками оккупационных органов службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет.

"У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)", — говорится в сообщении.

"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников украинского диверсанта", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что силовые органы России в оккупированном Крыму проявляют особенный интерес к некоторым категориям украинцев, которые могут попытаться въехать на захваченный полуостров.

видео: youtube.com