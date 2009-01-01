"Эвтаназия с конфискацией". В Сети потроллили суд над Насировым

Чиновник за решеткой выглядел "мечтательно", утверждает Шуклинов.

Роман Насиров УНИАН

Интернет-пользователи отреагировали на, разместив в соцсетях едкие комментарии и смешные картинки.

В частности, журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook написал, что у него нет сил смотреть на страдания чиновника.

"Я за эвтаназию с конфискацией", — говорится в сообщении.

Между тем сотрудник СМИ Петр Шуклинов у себя в соцсети выразил мнение, что Насиров в зале суда за решеткой выглядел "мечтательно". "И немного волнения в глазах", — утверждает он.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.