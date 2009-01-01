"Эвтаназия с конфискацией". В Сети потроллили суд над Насировым

Чиновник за решеткой выглядел "мечтательно", утверждает Шуклинов.
В частности, журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook написал, что у него нет сил смотреть на страдания чиновника.
"Я за эвтаназию с конфискацией", — говорится в сообщении.
Между тем сотрудник СМИ Петр Шуклинов у себя в соцсети выразил мнение, что Насиров в зале суда за решеткой выглядел "мечтательно". "И немного волнения в глазах", — утверждает он.
Яка сила волі, яка витримка у Насирова! Цілісінький день під простинькою!#украина #насиров #набу #коррупция pic.twitter.com/mpdML5zzW8— igoor.giv (@igoor_giv) 4 березня 2017 р.
Метамарфози дикої природи#НАБУ #Насіров #Насиров pic.twitter.com/dgW5Zsp7Km— Коні в яблуках (18+) (@konivjab) 3 березня 2017 р.
Ми цього довго чекали! Нове обличчя #Моршинська – Роман Насіров Вибачте Тетерук та Добкін. #насіров #насиров pic.twitter.com/jJqQZjUAjy— Anatolii Mazarchuk (@Photo_Mazarchuk) 4 березня 2017 р.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).
Начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.