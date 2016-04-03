Умер "оберег" украинства в коммунистические времена — композитор Ященко

В воскресенье, 3 апреля, на 88-м году жизни скончался народный артист Украины, композитор, дирижер, основатель и руководитель этнографического хора "Гомін" Леопольд Ященко.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального союза композиторов страны Игорь Щербаков.

В то же время журналист Вахтанг Кипиани в соцсети назвал умершего "одним из главных оберегов украинства в коммунистические времена".

"Умер Леопольд Иванович Ященко — диссидент, защитник украинской песни с 60-х… шевченковский лауреат. Вечная память славному сыну Украины", — сообщил Щербаков.

Сьогодні, 2 квітня, помер Леопольд Іванович Ященко - дисидент, захисник української пісні з 60-х, керівник хору "Гомін", нар артист України, шевченківський лауреат. Вічна пам'ять славному сину України Опубліковано Igor Shcherbakov Игорем Щербаковим 2 квітня 2016 р.

По данным УНИАН, он родился 2 июня 1928 года в Киеве, в 1947-1949 учился в Киевском государственном музыкальном училище им. Глиэра, а в 1954 окончил историко-теоретический факультет Киевской консерватории.

Позже — в 1957 году — завершил обучение в аспирантуре Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР, а в 1969 году создал хор "Гомін" и активно возрождал в Киеве украинский календарный фольклор, народные обычаи и праздники.

Ященко за это в 1971 году исключили из Союза композиторов Украины с формулировкой за "идейные ошибки, допущенные в руководстве хором". Его восстановили в организации в 1989 году, потом хор "Гомін" первым в Киеве публично исполнил гимн нашего государства.

Напомним, 24 марта на 83-м году жизни умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора Украины имени Веревки Анатолий Авдиевский.