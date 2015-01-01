ФСБ закручивает боевикам гайки. Ищет тех, кто на Новый год звонил родне в Украину

Российские спецслужбы проводят оперативные мероприятия в соединениях и частях оккупационных войск.

ФСБ ищет, кто из боевиков на Новый год звонил родне в Украину argumentua.com

Российское командование применяет к военнослужащим из соединений и частей 1-го (ДНР) ижесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Ка стало известно украинской разведке, с 3 января в подразделениях оккупационных войск ФСБ РФ проводит оперативные мероприятия по выявлению военнослужащих, которые в Новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета.

Напомним, 1 и 2 января по указанию командующего 2-го "армейского корпуса" ЛНР был проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка).

Это было сделано для наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах.