"Хлоп-хлоп". В Нью-Йорке страстный секс пары кончился взрывом пениса

Тот самый случай когда эпитет "взрывной" в применении к сексу не кажется преувеличением.

Именно так мужчина выглядел во время реабилитации после инцидента Ross Asdourian

В районе Манхэттен (Нью-Йорк) хирурги с большим трудом, благодаря длительной операции, сумели спасти половой член Росса Асдуриана, который во время любовных утех умудрился порвать две мышцы и повредить уретру.

Соответствующее сообщение в пятницу, 4 мая опубликовало британское издание The Sun.

По информации журналистов, инцидент произошел, когда 32-летний Асдуриан внезапно услышал странный хлопок, занимаясь любовью с девушкой в своей квартире.

"Мы занимались сексом в позе, которую называют "по-собачьи". Я входил и выходил, и мы оба делали это с одинаковой силой, как вдруг произошел "хлоп". Я даже не закричал, потому что боль была такой силы, что я не мог издать и звука", − сказал он.

По словам медиков, Асдуриан перенес тяжелый эпизод разрыва кавернозного тела − ткани, проходящей вдоль полового члена. Когда в нем наблюдается слишком большое давление, то ткани легко могут порваться. Большинство зафиксированным случаев вызвано чересчур сильными толчками во время секса.

"Вы можете представить себе воздушный шар, который наполняется водой. И перелом — это когда оболочка лопается", − заявили оперировавшие Асдуриана хирурги-урологи.

Напомним, ранее соообщалось о том, что в Германии врач лишил жизни любовницу, посыпав пенис кокаином.

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