Империя зла, или Ошибка президента Рейгана

Бывший актер явно поторопился, когда в начале 80-х назвал СССР "Империей зла".

Рональд Рейган и супруга Нэнси после инаугурации Reuters

Американский президент Рональд Рейган явно поторопился, когда 8 марта 1983 года. Но откуда ему было знать, что это самое ЗЛО, пока себя ещё никак не проявившее, и по сравнению с которым представители советского руководства той поры выглядели добряками и миротворцами, сидит и зреет в маленьком, неприметном, вежливом человечке, занимавшем скромную должность где-то в недрах КГБ.

Ничем особо себя не проявивший до июля 1998 года, бывший порученец мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, директор ФСБ и глава правительства РФ, как по мановению волшебной палочки в полдень 31 декабря 1990-го стал вторым по счёту президентом Российской Федерации. Это случилось по воле редко бывавшего трезвым и, соответственно, адекватным, престарелого чудилы Бориса Ельцина. Эдакий подарок россиянам от поддатого Дедушки Мороза.

Разобравшись в особенностях кремлёвского закулисья, относительно молодое дарование быстро обзавелось командой единомышленников и приступило к реализации далеко идущих планов по абсолютизации власти и построению новой Российской империи, пригрозив при этом всех неугодных "мочить в сортире", чем до сих успешно и занимается с пугающей регулярностью (такое поведение легко объяснимо, ведь человеческая жизнь в России не была приоритетом и никогда не ценилась). Причём одними сортирами не ограничивается, а для разнообразия — то жилые дома взорвёт в Москве или Волгодонске; то оппозиционера отравит либо грохнет в подъезде жилого дома, а то и под стенами Кремля, чтобы неповадно было критиковать власть; то войнушку организует в Чечне, Грузии или Украине под всеобщий "одобрямс" россиян, оболваненных путинской пропагандистской машиной.

А машина эта, взлелеянная и воспитанная кремлёвской ОПГ в лучших традициях коммунистической пропаганды, напоминает отлаженный механизм швейцарских часов — работает чётко, без сбоев круглые сутки, семь дней в неделю. Возглавляемая мастерами инсинуаций, типа козломордого сценариста и постановщика кремлёвских заготовок Владимира Соловьёва, брызжущая слюной гопота не слазит с экранов зомбоящиков. В качестве телезвёзд на соловьёвских подмостках регулярно кривляются бесноватый клоун, а по совместительству депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский и рехнувшийся, зацикленный на "великорусских скрепах" писатель Александр Проханов. На подтанцовке изгаляются беглые "запроданці", а ныне путинские холуи, раньше верой и правдой служившие позору Украины — экс-президенту Виктору Януковичу.

Не остаются в стороне и представительницы слабого пола. Самая завзятая и старательная из обоймы пустобрехов некая Ольга Скабеева, журналюшка, которую я зову Скарабеева (скарабей — навозный жук), вместе с мужем Евгением Поповым — таким же украинофобом — ведёт популярное в России телешоу "60 минут". На своих передачах, ехидно улыбаясь присутствующим, эта особа раздвоенным язычком постоянно зондирует атмосферу в студии, умело направляя полемику в нужное русло — чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не сказал доброе слово об Украине или плохое о России и Путине. Вся эта шобла с завидным усердием отрабатывает кремлёвскую похлёбку, обливая помоями и смешивая с грязью всё, что не укладывается в концепцию пресловутого "русского мира".

Вот эта свита и делает короля таким, как ему надо — великим реформатором, спасителем отечества и защитником всех русскоговорящих от "укрофашистов" и "кровавой киевской хунты". Заодно достаётся "Гейропе" и "Пиндосии" — эти, по их выражению, "заповедники лжедемократии", которые они подвергают остракизму при каждом удобном случае, на самом деле являются последним пристанищем, где они прячут наворованное в России добро, покупают виллы и отправляют на ПМЖ своих жён, отпрысков и любовниц.

А российский "пипл хавает" и рукоплещет, периодически "вставая с колен". Исторический же опыт показывает, что народ, поклоняющийся лжепророкам, дорого за это заплатит. Свидетельство тому — многомиллионные жертвы, принесенные советскими людьми, до самозабвения доверившимся в своё время "любимым вождям" Ленину и Сталину. Не возьмусь утверждать, что современную Россию ждёт подобная участь, но происходящие в этой стране процессы не предвещают ей ничего хорошего. Находясь в состоянии конфронтации со всем цивилизованным миром, путинский режим, избрав за основу существования политику изоляционизма и агрессии, неотвратимо движется к своему краху, а страдания, как обычно, выпадут на долю российского народа.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР