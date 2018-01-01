Из игры GTA IV удалили Руслану и российских исполнителей

Четвертая часть популярного сериала лишилась нескольких знаковых треков из-за окончания лицензии.
Пользователи форума GTAForums обратили внимание на то, что треклист внутриигровой радиостанции Vladivostok FM практически полностью изменился. Оттуда исчезли композиции групп "Ленинград", "Ранетки", "Ленинград", "Звери", трек репера Басты и другие композиции.
Из списка русскоязычных исполнителей остался только трек "Вторжение" авторства репера Сереги, который был написан специально для игры. Теперь именно эта композиция играет в начале игры, когда главный герой Нико Беллич и его брат Роман едут на машине из порта домой. Ранее в начале поездки играла композиция Глюкозы "Швайне".
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Как сообщает Kotaku, причиной удаления стало истечение срока действия лицензии на треки, представленные в игре. Музыка из радиостанции Vladivostok FM пропадет не только в "ваниле", но и в двух сюжетных дополнениях - The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony.
Новый трек-лист выглядит следующим образом:
• Серёга — Libetry City — The Invasion
• Алексей Большой — Я ненавижу караоке
• Серёга — Mon Ami feat. Макс Лоренс
• Дилайс — Горячее лето
• Серёга — Добавь скорость
• Riffmaster — Бегу (Rancho Song)
• Riffmaster — Tony
• Женя Фокин — Ночью
• Ayvengo — Underground
• Киевэлектро и Алёна Винницкая — Гуляй, славяне!
• Ayvengo — Репрезенты
• Серёга — Чики
На GTA Forums также отмечают, что украинская певица Руслана осталась диджеем на радио, но у нее вырезали все подводки к старым песням.
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