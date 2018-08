Из игры GTA IV удалили Руслану и российских исполнителей

Британская студия Rockstar Games удалила из игры Grand Theft Auto IV сразу несколько российских исполнителей.

Пользователи форума GTAForums обратили внимание на то, что треклист внутриигровой радиостанции Vladivostok FM практически полностью изменился. Оттуда исчезли композиции групп "Ленинград", "Ранетки", "Ленинград", "Звери", трек репера Басты и другие композиции.

Из списка русскоязычных исполнителей остался только трек "Вторжение" авторства репера Сереги, который был написан специально для игры. Теперь именно эта композиция играет в начале игры, когда главный герой Нико Беллич и его брат Роман едут на машине из порта домой. Ранее в начале поездки играла композиция Глюкозы "Швайне".

Как сообщает Kotaku, причиной удаления стало истечение срока действия лицензии на треки, представленные в игре. Музыка из радиостанции Vladivostok FM пропадет не только в "ваниле", но и в двух сюжетных дополнениях - The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony.

Новый трек-лист выглядит следующим образом:



• Серёга — Libetry City — The Invasion

• Алексей Большой — Я ненавижу караоке

• Серёга — Mon Ami feat. Макс Лоренс

• Дилайс — Горячее лето

• Серёга — Добавь скорость

• Riffmaster — Бегу (Rancho Song)

• Riffmaster — Tony

• Женя Фокин — Ночью

• Ayvengo — Underground

• Киевэлектро и Алёна Винницкая — Гуляй, славяне!

• Ayvengo — Репрезенты

• Серёга — Чики

На GTA Forums также отмечают, что украинская певица Руслана осталась диджеем на радио, но у нее вырезали все подводки к старым песням.