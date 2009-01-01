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"Кочующая" пушка и огонь с хода. В Донецкой области прошли стрельбы частей тяжелой артиллерии ВСУ

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Учения, стрельбы, ВСУ, артиллерия, пушки < >
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1 / 9 В Донецкой области прошли стрельбы ВСУ (Facebook пресс-центра АТО)

Цели находились на разной дальности. От максимальной, которую позволяет полигон, до наименьшей.

Учения, стрельбы, ВСУ, артиллерия, пушки
В Донецкой области прошли стрельбы ВСУ Facebook пресс-центра АТО
На одном из полигонов в Донецкой области прошли учения бойцов подразделения тяжелой артиллерии ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что во время учений подразделение совершенствовало огонь на поражение артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО, фортификационных и других оборонительных сооружений, личного состава и т. п.

Цели находятся на разной дальности. От максимальной, которую позволяет полигон, до наименьшей, когда приходится стрелять прямой наводкой. Стрельба ведется осколочно-фугасными зарядами. После каждого залпа отрабатывается на скорость сворачивание, оставление старой позиции и развертывание на новой.

Во время учений артиллеристы также отрабатывают нововведения, которые показали свою эффективность в боях на Донбассе. В частности, учатся разворачивать батарею с ходу, без подготовки. Отрабатывают прием "кочующей" пушки, которая выполняет отвлекающую функцию для противника, и другие "фирменные" секреты.

Напомним, ранее были опубликованы фото учений десантников ВСУ.

Фото: @ato.news.

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ВСУ, пушки, артиллерия, учения, стрельбы
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