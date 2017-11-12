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Учения десантников ВСУ mediarnbo.org
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Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
-
Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ mediarnbo.org
Военнослужащие подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины продолжают выполнять план боевой подготовки и отрабатывают огневые упражнения и задания на полигоне.
Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.
Боевые стрельбы выполняются из гранатометов, минометов, зенитных установок и стрелкового оружия, штатного вооружения боевых машин.
Он отметил, что руководители на учебных местах — это опытные военнослужащие бригады, участники АТО. Упражнения по огневой подготовке выполняются по мере приближения к реальным условиям, с использованием имитации подрывов и задымления местности, и обязательно, с учетом опыта, приобретенного во время боевых действий.
Напомним, ранее было опубликовано видео учений артиллеристов ВСУ под Мариуполем.
Фото: mediarnbo.org.