Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ

Военнослужащие подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины продолжают выполнять план боевой подготовки и отрабатывают огневые упражнения и задания на полигоне.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Боевые стрельбы выполняются из гранатометов, минометов, зенитных установок и стрелкового оружия, штатного вооружения боевых машин.

Он отметил, что руководители на учебных местах — это опытные военнослужащие бригады, участники АТО. Упражнения по огневой подготовке выполняются по мере приближения к реальным условиям, с использованием имитации подрывов и задымления местности, и обязательно, с учетом опыта, приобретенного во время боевых действий.

Напомним, ранее было опубликовано видео учений артиллеристов ВСУ под Мариуполем.

Фото: mediarnbo.org.