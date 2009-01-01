Могилянська бізнес-школа змінила інтернет-провайдера та удосконалила свою IT-мережу

Для стабільної роботи ІТ-інфраструктури KMBS підключилася до інтернет-провайдера Сosmonova.

KMBS планує розширювати впровадження хмарних рішень для бізнес-навчання. Крім Oficce365 бізнес-школа використовує хмарний СRM. Для всіх цих рішень потрібен стабільний канал зв'язку. У школі в день буває до 200 слухачів, топ-менеджери і власники бізнесу, їм потрібно постійно бути онлайн. Для стабільної роботи ІТ-інфраструктури KMBS підключилася до інтернет-провайдера Сosmonova.

В результаті зміни провайдера KMBS поліпшили роботу своєї ІТ-інфраструктури, як для офісу так і для слухачів. Працює віддалене бізнес-навчання, проводяться вебінари і онлайн-лекції. У сучасному світі підхід і до навчання і до бізнесу повинен бути гнучким. Всього цього не можна було уявити без якісного і стабільного Інтернету.

Детальніше про причини зміни інтернет-провайдера KMBS в блозі провайдера: https://cosmonova.net/page/KM-Business-School.

Космонова – компанія, яка надає комплексні ІТ-рішення для бізнесу: — Інтернет для бізнесу (власна опто-волоконна мережа), — власний Датацентр, — хмара в Європі, — хмара в Україні.