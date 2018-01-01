На Волыни шестилетняя девочка выстрелила из винтовки в голову сестре: фото

В полиции отмечают, что с детьми дома находился дедушка.

Дети остались без присмотра, что привело к трагедии Открытые источники

В поселке городского типа Ратное Волынской области шестилетняя девочка по неосторожности выстрелила из пневматической винтовки в голову своей меньшей сестре.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области, трагический инцидент произошел в доме, где проживают дети.

По информации правоохранителей, девочка взяла ружье в доступном месте и выстрелила из него в голову своей трехлетней сестре. Дома с детьми находился дедушка и на время выпустил их из поля зрения.

Ружье, из которого шестилетняя девочка осуществила выстрел в голову сестре Фото: полиция Волынской области

По информации ресурса "Волынские новости", ребенок получил проникающее пулевое ранение в области правого виска. Медики девочку уже прооперировали.

"Сейчас она в послеоперационном состоянии находится в реанимации. Операция прошла успешно, однако никаких прогнозов врачи давать пока не берутся", - рассказал врач Игорь Дородных.

По факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в России собака во время охоты застрелила хозяина. Животное случайно наступило на спусковой ключок охотничьего ружья.