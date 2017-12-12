Трагедия на Днепропетровщине. 10-летний мальчик из самодельного оружия застрелил сестру

Родители оставили четырех детей на деда и уехали по делам.
Известно, что родители оставили четырех детей на деда и уехали по делам. Вскоре дед ушел на рынок, а дети остались одни, сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту "находку" домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге в колодце теплотрассы было тело новорожденного мальчика.