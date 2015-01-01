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На войне нет выходных. Дети записали трогательное поздравление с Рождеством бойцам АТО

Сегодня, 17:10

Волонтеры предложили добавить в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра.

Поздравление, дети, АТО
Дети записали поздравление бойцам АТО Скриншот
Опубликовано видео, на котором дети поздравляют с Рождеством и Новым годом украинских военных, которые находятся на передовой в зоне АТО.

Ролик появился на странице Центра волонтеров People's Project в Facebook.

На видео дети из разных городов Украины желают украинским солдатам мира и скорейшего возвращения домой.

"Бойцы работают и в праздники — на войне нет выходных. Да еще и семьи бойцов за сотни километров от военных, а Новый год и Рождество надо встречать в кругу родных. Поэтому добавим в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра", — объяснили волонтеры.

Напомним, ранее бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

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Рождество Христово, праздник, поздравление, дети, АТО
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