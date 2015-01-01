На войне нет выходных. Дети записали трогательное поздравление с Рождеством бойцам АТО

Волонтеры предложили добавить в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра.
Ролик появился на странице Центра волонтеров People's Project в Facebook.
На видео дети из разных городов Украины желают украинским солдатам мира и скорейшего возвращения домой.
"Бойцы работают и в праздники — на войне нет выходных. Да еще и семьи бойцов за сотни километров от военных, а Новый год и Рождество надо встречать в кругу родных. Поэтому добавим в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра", — объяснили волонтеры.
Напомним, ранее бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом.