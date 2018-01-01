"Нервных просят не смотреть". В Индии у мужчины вырезали опухоль размером с голову: фото 18+

Мужчина тягал на шее опухоль последние двадцать лет.

Reuters

Индийские медики-хирурги провели сложейшую операцию по удалению с шеи местного жителя опухоли , которая росла последние два десятилетия.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. Согласно обнародованным данным, фермер по фамилии Сомаи из штата Уттар-Прадеш с 1998-го полагал, что все его проблемы с шеей вызваны воспалением щитовидной железы.

К медикам за помощью мужчина обратился, лишь когда опухоль стала одинакового размера с его головой.

Врачи быстро установили, что образование на коже является доброкачественным. После операция опухоль взвесили и установили, что она "потянула" на 1,4 килограмма. Как признался сам фермер, лишь теперь он, впервые после операции, может поворачивать голову без болезненных ощущений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль.

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