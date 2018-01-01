Нового Тараса Шевченко нашли во Львове на конкурсе двойников

Победителям вручили путевки и подарили ужин в ресторане.

9 марта,, во Львове состоялся конкурс двойников.

От двойников великого поэта требовалось не только визуальное сходство, им также нужно было на память читать стихи Шевченко, сообщает ТСН.

Всего в мероприятии приняли участие 18 участников со всей Львовщины, а один из "кобзарей" даже приехал из Киева. А самым похожим признан 65-летнего инженер-электрик на пенсии Василий Мельник из Львова.

Победителям вручили путевки, в том числе в Карпаты, и подарили ужин в ресторане.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не хочет объявить 2019-й Годом украинского языка – и предложил альтернативу. Он также пообещал позаботиться о гражданах Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки.