Порошенко заявил, что не хочет объявить 2019-й Годом украинского языка. И предложил альтернативу

Президент Петр Порошенко 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, пообещал издать указ о разработке 10-летней программы по укоренению и укреплению государственного статуса украинского языка.

"Ко мне в последнее время много раз обращались с предложением объявить 2019 Годом украинского языка... Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому что года мало" – заявил глава государства в ходе торжеств по случаю вручения премии им. Тараса Шевченко, пишет Украинская правда.

И добавил: "Бороться за украинский язык – значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти. Это значит покупать украиноязычные книги, платить за украиноязычные газеты, отдавать предпочтение русскоязычным версиям сайтов, и главное – говорить на нем... Вместе с тем (я) должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки".

Также президент отметил, что к украинскому языку должен "прийти и овладеть им" каждый гражданин Украины.

Ранее представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN рассказал о том, как готовится к конкурсу и объяснил, почему неожиданно решил перейти на украинский язык.