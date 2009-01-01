Очередной путинский "гумконвой" с продуктами питания отправился на Донбасс

Грузовики якобы с гуманитарной помощью для Донбасса прибыли на границу с Украиной.

В составе груза якобы продукты питания. 35.mchs.gov.ru

Как сообщает МЧС России, в составе колонны 40 автомобилей, которые, как утверждается, везут более 500 тонн гуманитарных грузов. В составе груза якобы продукты питания.

Одна из колон прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев-Курган".

Здесь грузы в присутствии российских и якобы украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры.

Колонна проследует в два пункта назначения — Луганскую и Донецкую области Украины.

Стоит отметить, что Россия отказывается завозить гумконвои через контролируемые участки границы с РФ, несмотря на требования Украины.

Также РФ не хочет предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

По данным разведки, автомобили так называемого "гумконвоя" ранее завозили на Донбасс боеприпасы и оружие. После установления железнодорожного движения, боеприпасы обычно перевозятся в поездах.

Ранее сообщалось, что в России решили отправлять на Донбасс вполовину меньше "гумконвоев".

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков говорил, что за шесть месяцев 2017 года страна планирует отправить на восток Украины шесть "гумконвоев".