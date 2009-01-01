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Оговорка по Трампу: президент США выдумал новую страну

Сегодня, 12:33

Американский лидер мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но государства "Намбия" в реальности не существует.

Трамп, ООН
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами государств Африки на Генеральной Ассамблее ООН, говорил о том, как "столько друзей отправляются в африканские страны, чтобы попытаться разбогатеть", а затем в суматохе назвал страну "Намбию".

Об этом сообщает Mediaite.

Американский лидер мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но государства "Намбия" в реальности не существует.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится всё более самодостаточной", — заявил глава американского государства.


Между тем в социальных сетях высмеяли ошибку Трампа.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп взорвали Интернет своим поведением.

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Трамп, оговорка, президент США, Африка
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