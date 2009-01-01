Оговорка по Трампу: президент США выдумал новую страну

Американский лидер мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но государства "Намбия" в реальности не существует.
Об этом сообщает Mediaite.
Американский лидер мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но государства "Намбия" в реальности не существует.
"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится всё более самодостаточной", — заявил глава американского государства.
Trump, at a lunch with African leaders, refers to the non-existent country of "Nambia." pic.twitter.com/N8megnC1Xi— David Mack (@davidmackau) 20 сентября 2017 г.
Между тем в социальных сетях высмеяли ошибку Трампа.
Напомним, Дональд и Мелания Трамп взорвали Интернет своим поведением.