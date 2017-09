Оговорка по Трампу: президент США выдумал новую страну

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами государств Африки на Генеральной Ассамблее ООН, говорил о том, как "столько друзей отправляются в африканские страны, чтобы попытаться разбогатеть", а затем в суматохе назвал страну "Намбию".

Об этом сообщает Mediaite.

Американский лидер мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но государства "Намбия" в реальности не существует.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится всё более самодостаточной", — заявил глава американского государства.

Trump, at a lunch with African leaders, refers to the non-existent country of "Nambia." pic.twitter.com/N8megnC1Xi