Охранка ДНР похвасталась поимкой семи "агентов украинских спецслужб"

"Агенты" якобы были завербованы во время пребывания на территории, контролируемой Украиной.

Семеро несчастных попали за решетку из-за подозрений охранки ДНР Обозреватель

Главари незаконногоотчиталось о результатах проведения масштабных проверок граждан, вернувшихся в последнее время на постоянное место жительства в Донецк и другие крупные населенные пункты, находящиеся под контролем ДНР, с территории, контролируемой Украиной, а также граждан, регулярно выезжающих на данную территорию из ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, согласно докладу, сотрудники МГБ ДНР с начала января 2017 года выявили 7 "агентов украинских спецслужб", завербованных во время пребывания на территории, контролируемой Украиной.

Также главари МГБ ДНР дали указание структурным подразделениям уделить пристальное внимание выявлению тех граждан, которые работают и служат в государственных органах и учреждениях Украины на неоккупированной территории, и посещают территорию ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее руководство МГБ ДНР отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВСУ с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории.