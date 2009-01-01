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Остался только каркас. Журналист показал, как в ДНР мародеры растащили огромный супермаркет

Сегодня, 22:15

Украли не только содержимое магазина, но и сам магазин, отметил Казанский.

Магазин, Метро, Донецк
В ДНР мародеры растащили огромный супермаркет Facebook Дениса Казанского
В оккупированном Донецке на месте огромного супермаркета "Метро", который боевики грабили в 2014 году, остался только бетонный каркас.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее фото.

"Один из немногих в истории случаев, когда украли не только содержимое магазина, но и сам магазин. Все-таки, за 3,5 года патриоты молодой республики достигли совершенства в области мародерства", — отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР освятили новый ЗАГС с отжатом храме мормонов.

Фото: Фейсбук Д.Казанского.

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Донецк, ДНР, магазин, Казанский
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