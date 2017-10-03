Остался только каркас. Журналист показал, как в ДНР мародеры растащили огромный супермаркет

В оккупированном Донецке на месте огромного супермаркета "Метро", который боевики грабили в 2014 году, остался только бетонный каркас.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее фото.

"Один из немногих в истории случаев, когда украли не только содержимое магазина, но и сам магазин. Все-таки, за 3,5 года патриоты молодой республики достигли совершенства в области мародерства", — отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР освятили новый ЗАГС с отжатом храме мормонов.

Фото: Фейсбук Д.Казанского.