По стопам Януковича. У директора госпредприятия во время обыска нашли золотой рукомойник

Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия "Электровозостроение" Зельдину.

У директора госпредприятия во время обыска нашли золотой рукомойник ZN.UA

Во время обыска у подозреваемого в растрате средств директора госпредприятия "Электровозостроение" Александра Зельдина следователи обнаружили позолоченный рукомойник.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

Как отметил Луценко, "некоторые мужчины работают на кухне только 8 марта. Но готовятся основательно".

"Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия "Электровозостроение" Зельдину, который списал 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика". При этом злоумышленник совершенно не озабочен задолженностью по зарплате перед работниками ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое", — отметил генпрокурор.

По его словам, во время обыска следователи обнаружили у Зельдина "покрытый золотом рукомойник".

"Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", — отметил Луценко.

Facebook Юрия Луценко

Напомним, ранее прокуратура закрыла громкое уголовное дело об исчезновении ценностей из Межигорья, в том числе и знаменитого символа правления режима экс-президента Виктора Януковича — пресловутого "золотого батона".

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.