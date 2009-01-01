Под Авдеевкой боевики поджигают позиции ВСУ запрещенными боеприпасами

Огонь распространялся очень быстро, а пожар силовики тушили подручными средствами.

Позиция сил АТО под Авдеевкой. Скриншот

На оккупированном Донбассе не стихают обстрелы. Возле Авдеевки Донецкой области позиции украинской армии боевики накрывают запрещенными зажигательными боеприпасами.

Террористы пытаются поджечь сухую траву возле позиций ВСУ, сообщает телеканал 24.

По словам медиков, серьезно от огня никто не пострадал. Но один из военных получил легкие ожоги. Домедицинскую помощь боец оказал себе сам.

Один из военнослужащих ВСУ рассказал, что в результате пожара у него обгорел бронежилет. По его словам, огонь перед окопами приходилось тушить под плотным обстрелом.

"Выстрелили из пулемета разрывными. Они попали именно в жар, который на нас полетел. После этого футболки начали гореть. В основном у нас ожоги", — отметил он.

Еще один из воинов ВСУ говорит, что огонь распространялся очень быстро, а пожар тушили подручными средствами.

"Вылезти было уже практически невозможно. Но из-за таких условий, в которые нас поставили, мы ответ не давали. Умудрялись как-то руку высунуть и вылить", — сказал он.

Окраины Авдеевки стали похожими на пепелище. Скриншот

Бойцы заверили, что кроме настоящего оружия боевики используют против них и словесное. Впрочем, украинские военные на вербальные провокации не реагируют. За трое суток постоянных пожаров окраины Авдеевки стали похожими на пепелище. Огонь демаскировал позиции ВСУ.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что боевики 33 раза открывали огонь. В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине.

видео: 24tv.ua