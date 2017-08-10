Подлая тактика боевиков. Жгут поля, чтобы "выкурить"наших бойцов с позиций, опубликовано видео

Террористы в зоне проведения АТО на Донбассе устроили пожар, чтобы "выкурить" украинских бойцов из своих позиций.

Об этом рассказал один из наших воинов, сообщает Военное телевидение.

"Выкурить нас из позиций, это, во-первых, а во-вторых, они проверяли, есть растяжки или нет. Когда огонь пошел к домам — все бросились тушить, и наши ребята за возможности помогали", — объяснил боец АТО причины действий террористов.

По его словам, сначала террористы устроили обстрел.

На Мариупольском направлении боевики из ПКМ открыли огонь по позициям ВС Украины. Используя трассирующие патроны, противник намеренно поджег сухостой на поле. Огонь быстро дошел до домов мирных жителей. Не дожидаясь пожарных, морпехи помогали людям тушить пламя всеми средствами.

"Примерно в 10 утра начался обстрел по нашим позициям из ПКМ. Они … выстрелили и успокоились, можно сказать. И буквально через часа полтора начался пожар возле кладбища. Он сначала был незначительным, а потом мы, можно сказать, заметили трех врагов", — сказал военный.

Он уточнил, что по одежде было видно, что это были не гражданские. Огонь, по его словам, достигал 3 метров.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушали перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму.