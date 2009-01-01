Попойка, подрыв гранаты, драка с поножовщиной. В разведке раскрыли, как боевики развлекаются на передовой

Российскому оккупационному командованию не удается остановить падение уровня дисциплины в бандах террористов, отметил Лысенко.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В среду, 1 ноября, на захваченной части Донбассана передовых позициях устроили попойку, один из участников празднования подорвал ручную гранату вблизи места отдыха своих пособников, а— затеяли драку с поножовщиной.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, "российскому оккупационному командованию не удается остановить падение уровня воинской дисциплины в соединениях и частях так называемых первого и второго "армейских корпусов" (самопровозглашенные ДНР, ЛНР соответственно — Ред.)".

"… 1 ноября в одной из воинских частей первого "армейского корпуса" во время ротации подразделений на передовых позициях состоялось традиционное коллективное употребление спиртных напитков с последующим салютированием из стрелкового оружия и бросанием гранат", — добавил спикер.

"Один из участников такого празднования подорвал ручную гранату вблизи места отдыха своих пособников. А на передовой позиции другой оккупационной банды в процессе драки боевики устроили поножовщину", — подчеркнул полковник.

Ранее Андрей Лысенко рассказал, что на оккупированной территории востока Украины "разведывательная группа" террористической ЛНР подорвалась на своем минном поле, уничтожен ее главарь, четырех боевиков посекло осколками.

Видео: Ukraine Crisis Media Center