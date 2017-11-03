Группа шпионов ЛНР нарвалась на мины, уничтожен ее главарь

На востоке нашей страны ранены еще пять боевиков.
На захваченной части Донбасса "разведывательная группа" самопровозглашенной ЛНР подорвалась на своем минном поле, уничтожен ее главарь, четырех боевиков посекло осколками.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, пишет УНИАН.
По его словам, на оккупированной территории арестованный террористами их пособник при попытке побега из-под стражи подорвался на противопехотной мине и был ранен.
"В подобную напасть попала и "разведывательная группа" так называемого второго "армейского корпуса" (террористическая ЛНР — Ред.), которая подорвалась на собственном минном поле. Там погиб главарь разведывательного подразделения, четырех его подчиненных посекло осколками", — отметил спикер.
Ранее нардеп, координатор группы "Информопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на востоке Украины с 24 по 30 октября были уничтожены пять членов "мотострелковых" незаконных вооруженных формирований самопровозграшенных ДНР и ЛНР, а также два "морпеха" первой "республики".