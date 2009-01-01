СБУ задержала организатора "ограбления века" в Польше

На данный момент поляк находится под арестом, где он будет ждать экстрадицию.
На данный момент поляк находится под арестом, где он будет ждать экстрадицию, сообщает "Польское радио".
По информации издания, "ограбление века" произошло 10 июля 2015 года в городе Сважендз. Конвоиры должны были перевезти деньги из банкоматов и филиалов банка РКО. Когда они зашли в здание, чтобы положить деньги в банкомат, один из них уехал на микроавтобусе вместе с остальными деньгами — более 8 млн золотых.
Как выяснилось, один из конвоиров был подставным с фамилией Лудзе. По словам свидетелей, его взяли на работу в охранную фирму за несколько месяцев до нападения. На рабочем месте вор после себя не оставлял никаких следов.
У преступника были сообщники и организатор "операции", который и был задержан в Украине. Он был заместителем директора той охранной фирмы, где работал подставной конвоир. Он же и устроил на работу Лудзе.
Как отмечается, он был последним преступником, который находился в розыске после ограбления.
Напомним, 14 ноября, в Киеве произошло разбойное нападение, в результате которого бандиты отобрали у мужчины сумку, в которой предварительно было почти 100 тысяч долларов.